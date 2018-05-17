Университетский городок соединят с Древлянкой новой дорогой

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Власти Карелии планируют расширение проезжих частей улиц и строительство новой автодороги в районе вокруг ТРЦ "Лотос Плаза" в Петрозаводске.
Об этом сегодня рассказал глава Карелии Артур Парфенчиков после того как ознакомился с проектом развития прилегающих территорий.
По его словам, планирует построить автодорогу и мост, которые свяжут улицу Попова и ул. Университетскую. Это позволит направить часть транспортных потоков в микрорайон Древлянка через Университетский городок в объезд Лесного проспекта.
Какие дороги раширят, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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