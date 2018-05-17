Университетский городок соединят с Древлянкой новой дорогой

Власти Карелии планируют расширение проезжих частей улиц и строительство новой автодороги в районе вокруг ТРЦ "Лотос Плаза" в Петрозаводске.

Об этом сегодня рассказал глава Карелии Артур Парфенчиков после того как ознакомился с проектом развития прилегающих территорий.

По его словам, планирует построить автодорогу и мост, которые свяжут улицу Попова и ул. Университетскую. Это позволит направить часть транспортных потоков в микрорайон Древлянка через Университетский городок в объезд Лесного проспекта.

Какие дороги раширят, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".