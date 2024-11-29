Упаковки буду возвращать: жительница Петрозаводска пригрозила работникам пунктов выдачи

Горожанка попросила класть картонные и пластиковые упаковки от товаров в соответствующий контейнер.

Жительница Петрозаводска обратилась к работникам пунктов выдачи интернет-магазинов по адресу: ул. Малая, 6б. Пост горожанки разместили в паблике ТОС СОЛОМЕННОЕ.

Женщина попросила класть картонные и пластиковые упаковки от товаров в соответствующий желтый контейнер, а не рядом с ним.

«Кстати, разобранные и сложенные коробки занимают значительно меньше места», — добавила жительница.

«Неубранные в контейнер (при наличии свободного места) упаковки буду возвращать к магазинам. Надеюсь на понимание, спасибо!», — написала горожанка.