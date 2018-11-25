Уполномоченный по правам ребенка в Карелии связал сокращение техникумов с ростом преступности

Геннадий Сараев заявил на встрече с журналистами о том, что не поддерживает активную оптимизацию учебных заведений, идущую в Карелии.

На брифинге карельского детского омбудсмена Геннадия Сараева журналисты поинтересовались, поддерживает ли он проводимую в республике оптимизацию образовательных учреждений.

"Я ее не поддерживаю, – решительно заявил Геннадий Сараев. – Я еще раз говорю: я ее не поддерживаю, и буквально на той неделе, когда я выступал на комиссии по вопросам образования, культуры и молодежи города Петрозаводска, я свою позицию высказал по поводу оптимизации специалистов дошкольных учреждений и школ. Оптимальное количество специалистов – это увеличение специалистов, а не их уменьшение. Для меня оптимизация – это оптимальное количество специалистов, которое может обеспечить ту потребность, которая есть у общества. Я против сокращения расходов, я за оптимизацию, как разумный подход к тому, чтобы общество получило все необходимое".

Уполномоченный по правам ребенка высказался против урезания затрат на школьных логопедов и психологов и предупредил, что сокращение техникумов в районах республики, в частности – в Пудоже и Суоярви, может привести к тому, что на улице окажутся десятки молодых людей. "К чему это может привести? Далеко ходить не надо: мы можем прогнозировать рост преступности, мы можем прогнозировать рост злоупотребления алкоголем, токсикомании. По сути, это тенденция, которая в мире есть", – сказал Сараев.

Материал Валерия Поташова с брифинга карельского детского омбудсмена читайте далее.