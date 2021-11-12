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Уполномоченный по правам человека в Карелии не видит нарушений прав при введении QR-кодов

Новости. Общество
11:24, 08 Декабря 2021
фото: © Наталья Соколова / «Столица на Онего»

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Омбудсмен Лариса Бойченко считает, что российский опыт по введению ограничительных мер является очень щадящим.

Резонансные законодательные инициативы, которые предполагают введение QR-кодов для посещения общественных мест, а также для проезда на железнодорожном и авиатранспорте, стали 7 декабря темой для обсуждения на расширенном заседании Общественной палаты Карелии. Среди участников острой дискуссии была и Уполномоченный по правам человека в Карелии Лариса Бойченко. Лариса Дмитриевна на встреча была самой спокойной. Никто не увидел даже тени озабоченности на ее лице.

«Я не могу согласиться с тем, что общество расколото. Я не вижу раскола. Я пока что вижу, что меньшинство пытается навязать свою точку зрения большинству. Те жалобы и заявления, весьма эмоциональные, которые поступают ко мне, как к Уполномоченному по правам человека, написаны как под копирку. Хотя уже более 10 парламентов полностью поддержали данные законопроекты.

Мне бы хотелось всех успокоить. Не будет ничего страшного. Более того, все уже свершилось. На самом деле уже даны права главам регионов работать и с QR-кодами, и вносить предложения по ограничениям. Ничего страшного не произойдет и с 1 февраля, если закон вступит в силу», — уверена омбудсмен по правам человека в республике.

Лариса Бойченко считает, что российский опыт по введению ограничительных мер является очень щадящим по сравнению с мировым опытом. И привела в пример Израиль.

«Израиль не впускал своих граждан домой, пока они не вакцинировались. Они находились в аэропорту. И никто не сказал, что это нарушение прав человека. Почему? Потому что если не будет жизни, то чьи права будем защищать? Право на жизнь первично. Никто насильно никого не собирается вакцинировать. Но тем, кто не вакцинируется, придется смириться с ограничениями. Других механизмов пока не выработано. Пока что нарушений прав нет. Но агрессии и нецензурных слов, которые порой приходится слышать в своей адрес, быть не должно», — сказала Лариса Бойченко.

Как отреагировали на слова омбудсмена общественники, читайте в материале «QR-коды, которые раскололи общество».

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2021-12-08 15:22:29
Всю жысь мечтал трясти ковидным аусвайсом через каждые 5 метров. Больше спасибо :)
mobikk
2021-12-08 15:20:02
А я вот думаю - обиженки, они всегда будут чувствовать себя обиженками, хоть QR-кодами, хоть чем другим но их обижают.
Незнайка
2021-12-08 15:01:11
Посмотрел ещё раз фильм "Дурак" и убедился, что в этой стране ничего не изменится....к сожалению...
Серж
2021-12-08 14:47:39
Отчего же чинуши в современной России такие противные и лживые Почему они постоянно деградируют ??
Zim
2021-12-08 14:40:43
« Верховный суд РФ разрешил штрафовать за отсутствие маски по фотографии нарушителя. В постановлении коллегии по административным правонарушениям ВС отмечается, что по делам о нарушении масочного режима можно не проводить расследование и не назначать экспертизы, достаточно протокола и фотофиксации.»
кир
2021-12-08 15:35:36
Zim, в Китае давно человека определяют по уличным камерам и никто там не ноет о правах человека.
Полезный
2021-12-08 14:56:29
Zim, Отлично ! Шах и мат либеральной тусовке !
Валентин_Генрихович Либерзон
2021-12-08 14:27:35
бабуля жжёт!!! Народ всех в лицо будет знать!
Могли войти в историю, а она предпочла вляпаться!

Права чьих детей защищает эта бабуля?
AJIEK3
2021-12-08 14:16:45
убивают из-за масок, тоже ничего страшного?
общество психологически перегружено, они всё со своей вакцинацией борятся
карел
2021-12-08 14:06:37
Не удивительно , что не видит , уж больно старенькая .
Вася
2021-12-08 14:03:44
Дезинфицировали "зарубежных партнеров".
Вася
2021-12-08 13:58:53
Все хотят своих детишек в Америку пристроить.
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