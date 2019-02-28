Управделами президента закупило сигарет на 19 млн рублей

На сайте госзакупок опубликовано несколько заказов, сделанных ФГУП "Торговый дом "Кремлевский", относящихся к управлению делами президента; структура закупила сигареты у единственного поставщика на общую сумму 19,05 млн рублей.

Так, в один из лотов на сумму 2,289 млн рублей входит закупка 42 тысяч сигарет. В общей информации о лоте указывается, что закупка у единственного поставщика "осуществляется вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций". Заказчик — санкт-петербургский филиал ТД "Кремлевский", - сообщает РБК.

Поставщиком сигарет, согласно протоколу закупки, стало ООО "КТФ" — Калужская табачная фабрика. Согласно плану закупок товаров продукция должна быть отгружена в Московской области, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге. В общей сложности ТД "Кремлевский" закупил более 360 тысяч единиц товара. В документах не уточняется, имеется ли в виду под единицей измерения одна сигарета или одна пачка. Таким образом, средняя цена составляет порядка 52 руб. за штуку товара. Согласно данным открытых источников, минимальная розничная цена за одну пачку сигарет предприятия КТФ находится в диапазоне 69–72 рубля.

На сайте Калужской табачной фабрики указано, что предприятие работает "в сегменте элитных брендовых марок сигарет".

Пресс-секретарь управляющего делами президента Елена Крылова в разговоре с ТАСС объяснила закупку сигарет "обычной коммерческой деятельностью", которая ведется не на бюджетные деньги. "Все необходимые разрешения есть, поставка будет проводиться в сети супермаркетов в нескольких городах России", — добавила она.