Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Депутат Заксобрания Карелии Виталий Красулин поделился мнением, каким должен быть новый мэр Петрозаводска 17
Сегодня 11:50
Власти Карелии позабыли о старинной церкви в районе республики 3
11.04.2021 16:55
Стала известна тройка лидеров в голосовании за будущего кандидата на должность главы Петрозаводска от КПРФ 23
Сегодня 10:38
Петрозаводск будущего: умный, комфортный и безопасный 12
Сегодня 09:43
Жители поселка Карелии не могут попасть в больницу из-за размытой дороги 10
Сегодня 06:40
ГИБДД в День космонавтики проверит, как водители заботятся о детях 2
11.04.2021 17:35
В школе Карелии, где отравились дети, проведена дезинфекция 2
Сегодня 08:05

Управление ФСБ Карелии возглавил новый руководитель

Новости. Общество
16:25, 12 Апреля 2021
фото: © nac.gov.ru
Загрузка...

Им стал 51-летний генерал-майор Сергей Мочалов, ранее возглавлявший аналогичное управление Кировской области.

В пятницу, 9 апреля, представитель центрального аппарата ФСБ России представил коллективу карельского управления нового начальника.

Как мы ранее сообщали, им стал 51-летний генерал-майор Сергей Мочалов, который до этого, с 15 января 2015 года руководил УФСБ Кировской области. А ранее, до назначения в Киров, Сергей Мочалов был заместителем руководителя управления Вологодской области, а также работал в центральном аппарате ФСБ в Москве. В настоящее время Сергей Мочалов исполняет обязанности руководителя, но ожидается, что скоро президент России Владимир Путин может подписать указ о его назначении начальником карельского УФСБ.

Что касается предыдущего начальника управления, 56-летнего генерал-майора Александра Барышева, возглавлявшего УФСБ Карелии с октября 2016 года, то он, в связи с ротацией кадров ФСБ России, переходит на новое место работы.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
театральный критик
2021-04-12 16:39:58
навальнята трепещите !
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
10.04.2021, 20:40
В МЧС рассказали, как без нарушений жарить шашлык на даче
07.04.2021, 14:43
Кресло сити-менеджера Петрозаводска готовы занять четыре кандидата, один из которых "святой"
08.04.2021, 11:13
ДАВАЙТЕ ВЫБИРАТЬ: Кто должен стать кандидатом на должность главы Петрозаводска от КПРФ? (ОПРОС)
10.04.2021, 12:01
Фуры застряли на размытой объездной дороге в районе Повенца в Карелии (ВИДЕО)
10.04.2021, 15:41
Глава Минстроя Карелии рассказал о расселении аварийных домов в Петрозаводске
09.04.2021, 09:59
Появился еще один претендент на пост сити-менеджера Петрозаводска

Аналитика

Сегодня 15:50
Капитал
Зачем сдавать анализы перед вакцинацией от COVID-19?
У людей, желающих пройти вакцинацию от COVID-19, часто возникают вопросы: какой тест нужно сдать перед прививкой от коронавируса и нужно ли его сдавать?
А уголек-то коптит
Сегодня 15:05
Петрозаводск будущего: умный, комфортный и безопасный 12
Сегодня 09:43
«Высший пилотаж финской архитектуры» 6
09.04.2021 12:50
Получит ли вторую жизнь здание бывшей школы на Волховской? 11
08.04.2021 11:50
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 15:50
Без политики
Костная клиника: снятие боли за один сеанс
Боль в спине или суставе – невыносимое ощущение, которое преследует и днём, и ночью, напоминает о себе при каждом неловком движении, мешает работать, жить и радоваться жизни.
АО «ОРЭС - Петрозаводск» не скрывает информации об отключениях
09.04.2021 18:45
Выйду на uuličču, гляну на "село" 16
06.04.2021 09:15
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»