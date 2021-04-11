Управление ФСБ Карелии возглавил новый руководитель

Им стал 51-летний генерал-майор Сергей Мочалов, ранее возглавлявший аналогичное управление Кировской области.

В пятницу, 9 апреля, представитель центрального аппарата ФСБ России представил коллективу карельского управления нового начальника.

Как мы ранее сообщали, им стал 51-летний генерал-майор Сергей Мочалов, который до этого, с 15 января 2015 года руководил УФСБ Кировской области. А ранее, до назначения в Киров, Сергей Мочалов был заместителем руководителя управления Вологодской области, а также работал в центральном аппарате ФСБ в Москве. В настоящее время Сергей Мочалов исполняет обязанности руководителя, но ожидается, что скоро президент России Владимир Путин может подписать указ о его назначении начальником карельского УФСБ.

Что касается предыдущего начальника управления, 56-летнего генерал-майора Александра Барышева, возглавлявшего УФСБ Карелии с октября 2016 года, то он, в связи с ротацией кадров ФСБ России, переходит на новое место работы.