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Управление по охране объектов культурного наследия Карелии объяснило, зачем решило судиться с воспитательницей из-за участка земли

Новости. Общество
11:55, 10 Июня 2021
фото: © Анна Ларионова

В управлении по охране объектов культурного наследия республики объяснили решение подать в суд на сельскую воспитательницу, которая получила от государства землю под ИЖС на месте стоянки древнего человека.

Управление сообщает, что информация о выявлении стоянки древнего человека была доведена до администрации Прионежья, которая выделила землю воспитательнице Анне Ларионовой. Также чиновники утверждают, что они предупреждали новых хозяев земли о недопустимости строительства на участке, находящемся под охраной. После того, как их требования были оставлены без внимания, управление инициировало судебную тяжбу против воспитательницы. Об этом сообщает Центр управления регионом со ссылкой на информацию управления по охране объектов культурного наследия.

Напомним, Прионежский суд обязал сельскую воспитательницу Анну Ларионову разобрать конструкции строящегося семейного дома на участке, выданном ей государством. Мотивация суда заключалась в том, что большая часть земли, на которой Ларионова решила заняться ИЖС, находится в границах территории обнаруженного объекта культурного наследия «Стоянка Шуя ХХII». Суд также обязал районную воспитательницу провести спасательные археологические работы.

В управлении по охране объектов культурного наследия сообщают, что объект археологического наследия «Стоянка Шуя XXII» (V–IV тыс. до н. э.) был поставлен на государственную охрану, о чем знали власти Прионежья.

«Информация о выявлении объекта была доведена до сведения Администрации Прионежского муниципального района», — говорится в сообщении.

В 2018 году в управлении узнали о выделении земель на территории п. Шуя. Тогда же выяснилось, что участок выданный воспитательнице Ларионовой оказался в зоне объекта археологического наследия. По информации управления, хозяевам земли было направлено письмо с разъяснениями всех ограничений и запретов.

«В этот же период состоялась встреча представителей Управления с Ларионовой А.Ю., в ходе которой были даны разъяснения относительно законодательства об охране объектов культурного наследия и предложен вариант предоставления иного, не имеющего обременений, земельного участка, а также помощь в решении данного вопроса», — утверждают в управлении.

Как поясняют чиновники, в 2019 году владельцы участка начали возводить на нем фундамент. Управление вынесло два предписания о приостановке всех работ. Однако их действия были якобы проигнорированы, после чего было принято решение обратиться в суд.

Сообщается, что «уполномоченными органами исполнительной власти прорабатывается вопрос о выделении Ларионовой А.Ю. альтернативного земельного участка».

Анна Ларионова не считает себя виновной. Он заявляет, что по закону получила землю от государства, после чего стала жертвой несогласованных действий карельских чиновников.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Leopol'd
2021-06-10 12:59:22
Когда-то администрация накосячила подобным образом в Деревянном. Только с "особыми" землями. Точнее коммерс пострадал в разборках Худилайнен/Попов.
Хоть что-то чиновники вернули пострадавшему?! Законно выделили, коммерс потратился на стройку, платил поборы за землю, а потом забрали... Кстати, с землей той толком ничего и не сделали.
Тенденция, однако!
однозначно
2021-06-10 13:10:16
Leopol'd,/ сашка, ты всё про васькин женский батальон печалишься. Не обломилось тебе печенюшек, продолжай пироги с набитым ртом рекламировать :)
Вася
2021-06-10 12:40:22
Землю - крестьянам, воду - матросам,
Урбанист
2021-06-10 12:18:47
Щас артурчик ее показательно спасет. На что спорим ?
театральный критик
2021-06-10 12:15:40
Администрация накосячила ?
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