Управление Росгвардии в Карелии приглашает на службу несудимых и физически крепких мужчин

Молодым людям до 35 лет предлагают службу во вневедомственной охране Карелии.
Отдел вневедомственной охраны войск национальной гвардии по Республике Карелия открыл набор на службу, сообщили в Росгвардии Карелии.
Требования к кандидатам:
- наличие образования не ниже среднего (полного);
- возраст от 18 до 35 лет, прошедшие службу в Вооруженных Силах Российской Федерации;
- отсутствие судимости и грубых административных правонарушений;
- способность по личным и деловым качествам, физической подготовке выполнять служебные обязанности сотрудника Росгвардии.
Льготы и гарантии:
- стабильная и своевременная заработная плата;
- социальные гарантии;
- медицинское обеспечение;
- бесплатный проезд к месту проведения отпуска и обратно сотруднику и одному члену семьи;
- бесплатное обучение в вузах системы войск национальной гвардии.
Более подробную информацию о поступлении на службу можно узнать по телефону 8(8142)73-59-78 или лично по адресу: Петрозаводск, ул. Гоголя, 45-б, к. 217.
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