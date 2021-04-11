Управление Росгвардии в Карелии приглашает на службу несудимых и физически крепких мужчин

Молодым людям до 35 лет предлагают службу во вневедомственной охране Карелии.

Отдел вневедомственной охраны войск национальной гвардии по Республике Карелия открыл набор на службу, сообщили в Росгвардии Карелии.

Требования к кандидатам:

- наличие образования не ниже среднего (полного);

- возраст от 18 до 35 лет, прошедшие службу в Вооруженных Силах Российской Федерации;

- отсутствие судимости и грубых административных правонарушений;

- способность по личным и деловым качествам, физической подготовке выполнять служебные обязанности сотрудника Росгвардии.

Льготы и гарантии:

- стабильная и своевременная заработная плата;

- социальные гарантии;

- медицинское обеспечение;

- бесплатный проезд к месту проведения отпуска и обратно сотруднику и одному члену семьи;

- бесплатное обучение в вузах системы войск национальной гвардии.

Более подробную информацию о поступлении на службу можно узнать по телефону 8(8142)73-59-78 или лично по адресу: Петрозаводск, ул. Гоголя, 45-б, к. 217.