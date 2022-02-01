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Управление Росгвардии в Карелии приглашает на службу несудимых мужчин и женщин

Новости. Общество
17:20, 02 Февраля 2022
фото: © Федеральная служба войск национальной гвардии РФ

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Вневедомственная охрана Росгвардии ищет мужчин и женщин в возрасте от 18 до 35 лет.

Петрозаводский отдел вневедомственной охраны приглашает на службу в Войска национальной гвардии Российской Федерации молодых людей (мужчин и женщин) в возрасте от 18 до 35 лет, способных по личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника Росгвардии.

Требования:
- образование не ниже среднего (полного) общего;
- для мужчин служба в Вооружённых силах РФ – обязательно;
- отсутствие судимости и грубых административных правонарушений.

Льготы и гарантии:
- достойное и своевременное денежное довольствие;
- компенсация оплаты найма жилья;
- обязательное страхование жизни и здоровья;
- сменный график несения службы;
- выплата материальной помощи;
- ежегодный оплачиваемый отпуск;
- бесплатный проезд к месту проведения отпуска и обратно сотруднику и одному члену семьи;
- санаторно-курортное лечение в ведомственных санаториях;
- бесплатное медицинское обеспечение;
- предоставление детям сотрудников льготных мест в детских дошкольных учреждениях и школах;
- карьерный рост;
- социальные гарантии;
- обеспечение форменным обмундированием;
- бесплатное обучение в высших учебных заведениях в системе Войск национальной гвардии.

По вопросам трудоустройства обращаться по адресу: Петрозаводск, ул. Гоголя, 45-б.

Телефоны: 8(8142)73-59-78, 8(8142)73-59-88.

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