Управление Росгвардии в Карелии приглашает на службу несудимых мужчин и женщин

Вневедомственная охрана Росгвардии ищет мужчин и женщин в возрасте от 18 до 35 лет.
Петрозаводский отдел вневедомственной охраны приглашает на службу в Войска национальной гвардии Российской Федерации молодых людей (мужчин и женщин) в возрасте от 18 до 35 лет, способных по личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника Росгвардии.
Требования:
- образование не ниже среднего (полного) общего;
- для мужчин служба в Вооружённых силах РФ – обязательно;
- отсутствие судимости и грубых административных правонарушений.
Льготы и гарантии:
- достойное и своевременное денежное довольствие;
- компенсация оплаты найма жилья;
- обязательное страхование жизни и здоровья;
- сменный график несения службы;
- выплата материальной помощи;
- ежегодный оплачиваемый отпуск;
- бесплатный проезд к месту проведения отпуска и обратно сотруднику и одному члену семьи;
- санаторно-курортное лечение в ведомственных санаториях;
- бесплатное медицинское обеспечение;
- предоставление детям сотрудников льготных мест в детских дошкольных учреждениях и школах;
- карьерный рост;
- социальные гарантии;
- обеспечение форменным обмундированием;
- бесплатное обучение в высших учебных заведениях в системе Войск национальной гвардии.
По вопросам трудоустройства обращаться по адресу: Петрозаводск, ул. Гоголя, 45-б.
Телефоны: 8(8142)73-59-78, 8(8142)73-59-88.
Комментарии