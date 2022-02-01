Управление Росгвардии в Карелии приглашает на службу несудимых мужчин и женщин

Вневедомственная охрана Росгвардии ищет мужчин и женщин в возрасте от 18 до 35 лет.

Петрозаводский отдел вневедомственной охраны приглашает на службу в Войска национальной гвардии Российской Федерации молодых людей (мужчин и женщин) в возрасте от 18 до 35 лет, способных по личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника Росгвардии.

Требования:

- образование не ниже среднего (полного) общего;

- для мужчин служба в Вооружённых силах РФ – обязательно;

- отсутствие судимости и грубых административных правонарушений.

Льготы и гарантии:

- достойное и своевременное денежное довольствие;

- компенсация оплаты найма жилья;

- обязательное страхование жизни и здоровья;

- сменный график несения службы;

- выплата материальной помощи;

- ежегодный оплачиваемый отпуск;

- бесплатный проезд к месту проведения отпуска и обратно сотруднику и одному члену семьи;

- санаторно-курортное лечение в ведомственных санаториях;

- бесплатное медицинское обеспечение;

- предоставление детям сотрудников льготных мест в детских дошкольных учреждениях и школах;

- карьерный рост;

- социальные гарантии;

- обеспечение форменным обмундированием;

- бесплатное обучение в высших учебных заведениях в системе Войск национальной гвардии.

По вопросам трудоустройства обращаться по адресу: Петрозаводск, ул. Гоголя, 45-б.

Телефоны: 8(8142)73-59-78, 8(8142)73-59-88.