Управление трассы "Кола" прокомментировало ситуацию с тротуарами и пешеходными дорожками в Карелии

На сайте судебных приставов 29 апреля появилась информация о том, что Федеральное дорожное агентство не доделало работы по обустройству тротуаров и пешеходных дорожек в Пудожском районе.

На сайте приставов сообщалось, что требования исполнительного документа выполнены не в полном объеме – обустройство тротуаров и пешеходных дорожек частично не завершено, на некоторых участках вообще не было покрытия. Работы по оборудованию участков дороги стационарным электрическим освещением были выполнены, однако к сетям электроснабжения светильники не подключены.

Управление трассы "Кола" прокомментировало ситуацию:

"Данная проверка проводилась в ноябре 2018 года. В течение двух недель после проверки были закончены все работы по устройству стационарного освещения, тротуаров и пешеходных дорожек согласно проектной документации.

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено в декабре 2018 года. К сетям электроснабжения освещение было подключено в феврале 2019 года в связи с выполнением работ сетевой организацией по технологическому присоединению линий наружного освещения.

В настоящее время вопросов по качеству выполненных дорожных работ не возникает. В случае выявления недостатков подрядная организация устраняет их за свой счет по гарантийным обязательствам".