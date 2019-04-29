Федеральное дорожное агентство некачественно обустроило тротуары и пешеходные дорожки в Карелии

С управления взыскали 50 тысяч рублей, сообщили в Управлении судебных приставов по Карелии.

После окончания срока отсрочки, судебный пристав совместно с прокуратурой Пудожского района организовал проверку.

Было установлено, что требования исполнительного документа выполнены не в полном объеме – обустройство тротуаров и пешеходных дорожек частично не завершено, на некоторых участках вообще не было покрытия. Работы по оборудованию участков дороги стационарным электрическим освещением были выполнены, однако к сетям электроснабжения светильники не подключены.

В отношении должника было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей за неисполнение требований и установлен новый срок.

Имеющиеся ранее недостатки не были устранены. В настоящее время решается вопрос о привлечении должника к ответственности.