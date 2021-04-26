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Управление труда Карелии разъяснило что будет с зарплатой работников из-за майских «каникул»

Новости. Общество
12:40, 27 Апреля 2021
фото: © РИА Новости. Сергей Кузнецов
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Нерабочие дни между майскими праздниками, установленные указом президента РФ, не снимают с работодателя обязанность платить работникам зарплату в полном объеме.

Это следует из разъяснений Управления труда и занятости Карелии, подготовленных в преддверии длинных выходных.

«Наличие в мае 2021 г. нерабочих дней не является основанием для снижения заработной платы работникам… Суммы расходов на эти цели относятся к расходам на оплату труда в полном размере», — пояснили в Управлении.

Работникам, на которых распространяется указ президента, должны выплатить заработную плату, предусмотренную трудовым договором, в том же размере, как если бы они полностью отработали нерабочие дни — выполнили норму рабочего времени при повременной оплате или норму труда при сдельной оплате. Она, как правило, включает должностной оклад, компенсационные и стимулирующие выплаты, если они установлены в организации.

Подробнее о правах работников и обязанностях работодателей, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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Комментарии

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Leopol'd
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