Управление труда Карелии разъяснило что будет с зарплатой работников из-за майских «каникул»

Нерабочие дни между майскими праздниками, установленные указом президента РФ, не снимают с работодателя обязанность платить работникам зарплату в полном объеме.

Это следует из разъяснений Управления труда и занятости Карелии, подготовленных в преддверии длинных выходных.

«Наличие в мае 2021 г. нерабочих дней не является основанием для снижения заработной платы работникам… Суммы расходов на эти цели относятся к расходам на оплату труда в полном размере», — пояснили в Управлении.

Работникам, на которых распространяется указ президента, должны выплатить заработную плату, предусмотренную трудовым договором, в том же размере, как если бы они полностью отработали нерабочие дни — выполнили норму рабочего времени при повременной оплате или норму труда при сдельной оплате. Она, как правило, включает должностной оклад, компенсационные и стимулирующие выплаты, если они установлены в организации.

Подробнее о правах работников и обязанностях работодателей, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».