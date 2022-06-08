Управленцев в Карелии научат, как стать «Лидерами производительности»

Руководители и топ-менеджеры предприятий Карелии получили возможность пройти бесплатное обучение по программе подготовки управленческих кадров «Лидеры производительности» в рамках национального проекта «Производительность труда».
Об этом сообщили в пресс-службе правительства Карелии.
Первыми участниками программы стали представители Литейного завода «Петрозаводскмаш», торгового холдинга «Лотос» и компании «Карелфарм».
«Они «прокачают» навыки стратегического менеджмента, маркетинга и продаж, управления производством и персоналом и сразу смогут на практике применить новые знания. Образовательная программа учит будущих лидеров производительности комплексно оценивать предприятие с точки зрения его эффективности и находить новые источники роста прибыли», - говорится в официальном сообщении правительства.
Все желающие пройти такое обучение, могут подать заявку на участие в программе.
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