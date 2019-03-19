Управленцы из Карелии снова не попали в число "Лидеров России"

Карельские участники второго конкурса управленцев "Лидеры России", как и в прошлом году, не смогли попасть в число финалистов.

Их фамилий нет в списках допущенных до финального этапа и победителей конкурса.

Попасть в финал надеялись 7 представителей Карелии – Юрий Евстифеев, Евгений Корякин, Роман Кочерев, Иван Морозов, Александр Плеханов, Анатолий Семенов и Анна Смирнова. Большинство из них – топ-менеджеры карельских компаний.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".