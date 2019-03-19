Управленцы из Карелии снова не попали в число "Лидеров России"

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Карельские участники второго конкурса управленцев "Лидеры России", как и в прошлом году, не смогли попасть в число финалистов.
Их фамилий нет в списках допущенных до финального этапа и победителей конкурса.
Попасть в финал надеялись 7 представителей Карелии – Юрий Евстифеев, Евгений Корякин, Роман Кочерев, Иван Морозов, Александр Плеханов, Анатолий Семенов и Анна Смирнова. Большинство из них – топ-менеджеры карельских компаний.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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