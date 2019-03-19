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Новости. Экономика
11:46, 19 Марта 2019
фото: © Артур Лебедев/ТАСС

Управленцы из Карелии снова не попали в число "Лидеров России"

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Карельские участники второго конкурса управленцев "Лидеры России", как и в прошлом году, не смогли попасть в число финалистов.

Их фамилий нет в списках допущенных до финального этапа и победителей конкурса.

Попасть в финал надеялись 7 представителей Карелии – Юрий Евстифеев, Евгений Корякин, Роман Кочерев, Иван Морозов, Александр Плеханов, Анатолий Семенов и Анна Смирнова. Большинство из них – топ-менеджеры карельских компаний.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии". 

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Комментарии

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zanoza
2019-03-19 14:10:11
"Участники состязались в решении разнообразных управленческих задач в рамках серии оценочных мероприятий. Каждый из них должен был самостоятельно придумать и провести социально значимую акцию в Карелии." Благотворительность среди наших топ-менеджеров не в тренде :)
Геннадий Гаврилов
2019-03-19 13:50:38
Какие компании ,такие и менеджеры .
Степан
2019-03-19 13:33:41
Ни кому не нужный конкурс , ни кому не нужных людей . Даже президент не приехал к ним , хотя раньше приезжал .
Андрей Дубенский
2019-03-19 13:19:40
Всем давно известно, чем занимаются чиновники от шестерок до губернаторов (и выше) - участвуют в конкурсах, борются за рейтинги. Только идиоты могут ждать от них реальной работы.
Гость
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