Управляющая домом в Петрозаводске пожаловалась на "политических" вандалов в ее подъезде (ФОТО)

Управляющая одним из домов в центре Петрозаводска обратилась в правоохранительные органы с жалобой на вандалов, которые испачкали ее подъезд политическими надписями.

Об этом она рассказала "Столице на Онего".

По ее словам, в ночь с 19 на 20 марта неизвестные сожгли домофон и электрощит, а на следующую ночь проникли в подъезд и изуродовали стены политическими надписями.

"Досталось" даже сугробу во дворе дома.

Управляющая сообщила об этом в правоохранительные органы.

По ее словам, все затраты по приведению дома в порядок лягут на жильцов, а это недешево.