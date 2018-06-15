Управляющие компании и ТСЖ смогут просить деньги у государства

Управляющие компании и товарищества собственников жилья (ТСЖ) смогут напрямую просить федеральные субсидии на энергоэффективный капремонт у госкорпорации "Фонд содействия реформированию ЖКХ" (Фонд ЖКХ).

О готовящихся новых правилах говорится в поправках Минстроя. Ранее это можно было сделать только через региональные власти, что приводило к волоките и задержкам. Благодаря энергоэффективному ремонту с утеплением стен, чердака и установкой индивидуальных узлов регулирования можно добиться 40% экономии расходов граждан, сообщают "Известия".