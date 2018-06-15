Дверь Экошпон
2590
1990
Ламинат Egger
858
429
Унитаз-компакт
3590
2990
Триммер
1290
777
Люстра
2990
1990
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
22:00, 15 Июня 2018

Управляющие компании и ТСЖ смогут просить деньги у государства

По теме

ФОТО: Огромная грудь в коротком топе
15.06.18 21:30
Матвиенко исключила повышение НДС за счет граждан
15.06.18 21:05
Составлен рейтинг лучших туалетов мира
15.06.18 20:20
Все новости
Загрузка...

Управляющие компании и товарищества собственников жилья (ТСЖ) смогут напрямую просить федеральные субсидии на энергоэффективный капремонт у госкорпорации "Фонд содействия реформированию ЖКХ" (Фонд ЖКХ).

О готовящихся новых правилах говорится в поправках Минстроя. Ранее это можно было сделать только через региональные власти, что приводило к волоките и задержкам. Благодаря энергоэффективному ремонту с утеплением стен, чердака и установкой индивидуальных узлов регулирования можно добиться 40% экономии расходов граждан, сообщают "Известия".

По теме

ФОТО: Огромная грудь в коротком топе
15.06.18 21:30
Матвиенко исключила повышение НДС за счет граждан
15.06.18 21:05
Составлен рейтинг лучших туалетов мира
15.06.18 20:20
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.06.2018, 22:00
С 1 июля налоговая получит полный контроль над счетами россиян
09.06.2018, 12:17
Под Петрозаводском на женщину напала змея
11.06.2018, 09:43
Стала известна судьба ребенка, чья мама умерла в роддоме Петрозаводска
08.06.2018, 11:28
Медведев приедет в Карелию в конце июня
08.06.2018, 09:59
Город, в котором я родился, убивают
08.06.2018, 12:43
В Карелии вступают в силу новые штрафные санкции

Аналитика

Сегодня 14:57
Обществоведение
"Мы съедем – о нас забудут" 1
Дом №16 по улице Державина, признанный администрацией Петрозаводска аварийным и опасным для проживания, до сих пор не расселен.
Имперские замашки 5
13.06.2018 15:41
В Карелии вступают в силу новые штрафные санкции 2
08.06.2018 12:43
"Отправляем детей в школу и боимся - вернутся они или нет" 1
08.06.2018 09:51
"Это – игра в договорняк" 2
07.06.2018 12:08
Вся аналитика

Чтиво

14.06.2018 10:00
Без политики
"Стали лучшими, потому что работаем на совесть"
Специалисты "ПКС-Водоканал" привезли главный приз с престижного конкурса профессионального мастерства.
"Мы – первопроходцы" 5
13.06.2018 11:48
Город, в котором я родился, убивают 8
08.06.2018 09:59
Сколько стоит сборная России?
06.06.2018 14:19
архив чтиво

Медиа

СТОП-КАДР на ТНТ-ОНЕГО с Ефимом Овчинниковым
Сегодня 11:06
все фото и видео

Опрос

Как сборная России по футболу выступит на ЧМ-2018?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»