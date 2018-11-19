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Новости. Общество
10:56, 19 Ноября 2018

Управляющую компанию оштрафовали за плохую работу

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Основанием для проверки послужили жалобы жителей Лоухского района на плохую работу ООО "ЭКО" по содержанию и ремонту многоквартирных домов, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Лоухского района провела проверку соблюдения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства организацией ООО "ЭКО".

В ходе прокурорской проверки в деятельности управляющей компании были выявлены многочисленные нарушения.

В частности, в подъездах обслуживаемых многоквартирных домов разбиты стекла, наружные входные двери в подъезды и лестничные клетки всех 19 проверенных многоквартирных домов не имеют самозакрывающих устройств, шкафы с электрощитками открыты, на фасадах домов отсутствуют таблички с указанием улицы и номера дома, вентиляционные шахты находятся в разрушенном состоянии, люки выхода в чердачное помещение открыты.

Также установлены факты затопления подвальных помещений, случаи оставления жильцами в подъездах на лестничных клетках и площадках предметов бытовой мебели и прочих загромождающих проход вещей, наличие в электрощитках и на стенах подъездов оголенных неизолированных проводов, существенные неисправности фасадов многоквартирных домов и др.

Директор организации получил штраф в размере 25 тысяч рублей.

Постановление в законную силу не вступило.

В настоящее время управляющей компанией проводятся работы по приведению общего имущества многоквартирных домов в надлежащее состояние, часть из выявленных прокуратурой нарушений уже устранена.

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