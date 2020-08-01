Упрощены правила оформление пособия на детей

Правительство РФ упростило оформление пособия на детей в возрасте от 3 до 7 лет.

С ноября теперь не придется предоставлять документы об алиментах, госорганы будут сами получать эти сведения, пишет издание "РИА Новости".



Ежемесячные пособия на детей от 3 до 7 лет введены указом президента РФ с января этого года, выплаты начались с 1 июня. Их получают семьи с низкими доходами.



"С 1 ноября 2020 года малообеспеченным семьям будет проще получить пособие на детей от 3 до 7 лет. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Теперь для оформления выплаты гражданам не придётся предоставлять документы, содержащие сведения об алиментах", – говорится в сообщении пресс-службы кабмина.



Уточняется, что госорганы сами будут получать эту информацию через систему межведомственного электронного взаимодействия.