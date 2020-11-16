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Ураганный ветер обрушится на Карелию

Новости. Общество
13:23, 17 Ноября 2020
фото: © РИА Новости / Макс Ветров
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МЧС предупреждает об усилении ветра до 24 м/с на территории всей республики.

Как сообщили в ведомстве, 18 ноября ночью местами, а утром и днем в большинстве районов Карелии ожидается усиление южного, юго-западного ветра порывами до 15-20 м/с, вблизи крупных водоемов до 24 м/с. Сильный порывистый ветер сохранится в течение трех суток: с 18 по 20 ноября.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть Петрозаводск и Костомукша, Беломорский, Калевальский, Кемский, Кондопожский, Лахденпохский, Лоухский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Сегежский, Сортавальский, Пудожский, Суоярвский районы.

В МЧС рекомендуют жителям республики не приближаться к проводам, провисшим низко над землей, не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода. Рубку насаждений вблизи проводов можно производить только после отключения линий электропередач. Кроме того, не стоит не оставлять транспортные средства и не оставаться самим  вблизи слабо укрепленных конструкций, элементов кровли и больших деревьев, которые могут сломаться под напором ветра. Следует ограничить поездки на личном автотранспорте, а также ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых.

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