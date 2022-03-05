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«Уральские авиалинии» отменили рейсы в четыре страны

Новости. Общество
18:40, 05 Марта 2022
фото: © 66.RU

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«Уральские авиалинии» отменили рейсы в ОАЭ, Армению, Израиль и Азербайджан до 26 марта

Авиакомпания «Уральские авиалинии» до 26 марта отменила рейсы в Объединенные Арабские Эмираты, Армению, Азербайджан и Израиль, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

«В связи со сложившейся геополитической ситуацией авиакомпания „Уральские авиалинии“ вынуждена отменить следующие международные рейсы: в ОАЭ с 4 марта по 26 марта, в Армению с 4 марта по 26 марта, в Азербайджан с 5 марта по 26 марта, в Израиль с 4 марта по 26 марта», — говорится в сообщении.

Ранее «Уральские авиалинии» до конца мая отменили рейсы на остров Пхукет в Таиланде.

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