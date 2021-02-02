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Ургант нашел замену мату в соцсетях

Новости. Общество
23:30, 02 Февраля 2021
фото: © "Первый канал"
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Ведущий Первого канала Иван Ургант в эфире своего вечернего шоу в юмористической манере прокомментировал вступивший в силу закон о запрете мата в соцсетях.

Отрывок передачи доступен на YouTube-канале "Вечерний Ургант", передает "Лента.ру".

"Вернутся такие слова, как дурачина и простофиля. Ну, хорошо, хейтерам Киркорова есть что писать. А другим как быть?" — пошутил Ургант. Он добавил, что теперь мат вернется туда, "откуда он пришел": в армейскую казарму, мастерскую сапожника и телевизионную программу "Беременна в 16".

Для тех "хейтеров", которым будет тяжело общаться в социальных сетях без матерных выражений, Ургант нашел замену в виде другой нецензурной лексики. В качестве примера он перечислил несколько бранных слов, с помощью которых смогут выражать свои мысли те, кто волновался из-за нового закона. "Мразота, очконавт, выпердыш, говноед, задрот, ублюдище. Да все нормально, мы протянем, ну чего мы. Справимся. Будем жить", — заключил телеведущий.

1 февраля 2021 года в России вступил в силу законопроект, обязывающий соцсети находить и блокировать посты с незаконным контентом. В документе отдельно говорится о запрете на материалы, содержащие нецензурную брань.

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