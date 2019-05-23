Ургант получил необычный подарок для сексуальных утех

На упаковке был изображен единорог, который исполняет желания женщин.

Гостем его программы стала телеведущая Ирена Понарошку, которая и преподнесла коллеге пачку экологически чистых презервативов.

Понарошку рассказала гостям Ивана Урганта о том, как избавить планету от вредных отходов. Телеведущая призвала отказаться от пластика, вместо него использовать вещи неоднократно или покупать биоразлагаемые предметы обихода. Понарошку подарила Урганту многоразовую японскую палочку для чистки ушей, деревянную соковыжималку и бумажные пакетики для сбора собачьих экскрементов.

Время удивляться для Ивана Урганта настало, когда Ирена Понарошку подарила ему экологически чистые презервативы, изготовленные из натурального каучука. Кроме того, средство контрацепции оказалось веганским – его не тестировали на животных, пишет издание "Дни.ру".