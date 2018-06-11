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Новости. Общество
14:46, 11 Июня 2018

Ургант прокомментировал информацию о получении гражданства Израиля

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Телеведущий Иван Ургант сообщил, что действительно уехал на два дня в Израиль, но не собирается эмигрировать в эту страну.

Так он отреагировал на появившуюся в СМИ информацию о получении им израильского гражданства, сообщают "Ведомости".

"Здесь похоронены женщины, которые меня воспитали и которых я очень люблю – моя прабабушка и моя тетя. Я остаюсь гражданином России, очень люблю свою страну и уезжать из нее не собираюсь", – написал Ургант в Instagram, попросив не пугать его бабушку его "мифической эмиграцией".

В понедельник СМИ сообщили, что Иван Ургант прошел процедуру репатриации и стал гражданином Израиля. Его якобы видели в аэропорту имени Бен-Гуриона 10 июня вместе с женой и дочерями во время получения нового паспорта. Эту информацию телеведущий никак не прокомментировал.

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