ВИДЕО: Урганта обвинили в неграмотности

Эфир программы "Вечерний Ургант" разобрала на ошибки учительница Татьяна Гартман. Она борется с безграмотностью российских звезд на своем YouTube-канале.

Ургант в своей передаче беседовал с актрисой Паулиной Андреевой. Речь зашла о том, что артистка исправила прикус. И Паулина, и Иван сделали ударение на первом слоге, тогда как правильно, утверждает Гартман, на втором.

В разговоре с соведущим Дмитрием Хрусталевым Иван вспомнил про детскую болезнь коклюш. И снова ударение было на первом слоге, пишет издание "Дни.ру".

А Гартман сответственно заявляет обратное. В подтверждение своей правоты Татьяна привела фрагмент из сериала "Склифосовский", где правильное произношение слова "коклюш" выяснили актеры Ефим Шифрин и Максим Аверин.