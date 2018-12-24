ВИДЕО: Урганта обвинили в неграмотности

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Эфир программы "Вечерний Ургант" разобрала на ошибки учительница Татьяна Гартман. Она борется с безграмотностью российских звезд на своем YouTube-канале.
Ургант в своей передаче беседовал с актрисой Паулиной Андреевой. Речь зашла о том, что артистка исправила прикус. И Паулина, и Иван сделали ударение на первом слоге, тогда как правильно, утверждает Гартман, на втором.
В разговоре с соведущим Дмитрием Хрусталевым Иван вспомнил про детскую болезнь коклюш. И снова ударение было на первом слоге, пишет издание "Дни.ру".
А Гартман сответственно заявляет обратное. В подтверждение своей правоты Татьяна привела фрагмент из сериала "Склифосовский", где правильное произношение слова "коклюш" выяснили актеры Ефим Шифрин и Максим Аверин.
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