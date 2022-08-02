Уродливые ларьки у торгового центра в Петрозаводске разукрасят граффити

Власти Петрозаводска отреагировали на возмущения горожан, недовольных видом установленных у торгового центр «Ритм» ларьков.

Напомним, в редакцию «Столицы на Онего» обратилась жительница Кукковки, которая считает, что установленные у торгового центра «Ритм» ларьки портят своим видом все благоустройство. Подобные обращения поступают от горожан и главе Петрозаводска Владимиру Любарскому. Об этом он пишет за своей странице в соцсети.

«Жители обеспокоены появлением ларьков, закрывающих вид на универсам „Ритм“. История двоякая. Дело в том, что новые сооружения располагаются на земельном участке, который находится в частной собственности — права вмешиваться у городских властей нет. С другой стороны, появление однотипных цивилизованных ларьков — стремление собственника убрать с улицы всевозможные малопривлекательные палатки, в которых прежде велась торговля», — пишет Любарский.

Глава Петрозаводска, согласен, что со стороны Ровио глухие стены ларьков выглядят несимпатично.

«Проговорили с собственником — он согласился организовать конкурс среди художников. Проект будущего граффити будет согласован с городскими властями», — отметил мэр города.