Ларьки, установленные на Кукковке, изуродовали все благоустройство, считает жительница Петрозаводска (ФОТО)

Жительница Кукковки считает, что установленные у торгового центра "Ритм" ларьки портят своим видом все благоустройство.

В редакцию «Столицы на Онего» обратилась петрозаводчанка, которая выразила свое мнение по поводу установки ларьков у ТЦ «Ритм».

«На Кукковке у торгового центра „Ритм“ на улице Ровио, 15 ведется установка торговых ларьков. В настоящее время установлено 4 ларька, идет подготовка к установке еще нескольких. Администрацией города совместно с жителями, ведется работа по благоустройству Петрозаводска. На Кукковке приводят в порядок сквер Густава Ровио, Кукковский сквер. Мэр Владимир Любарский проверил ход выполнения работ в сквере Густава Ровио, но буквально напротив, у торгового центра „Ритм“, ведется другая работа, которая совсем не связана с благоустройством. Неужели коммерческие интересы группы предпринимателей взяли верх над здравым смыслом? Кто дал согласование на установку торговых ларьков? Соответствует ли данные возведения нормам пожарной безопасности, санитарно-техническим требованиям? У торгового центра „Ритм“, со стороны улицы Ровио, проведены работы по замене асфальтового покрытия, благоустроили парковую зону скамейками, урнами, установили освещение. Теперь все это на фоне задних стен торговых ларьков, выполненных из серого металлопрофиля!» — возмущена горожанка.

Петрозаводчанка считает, что остановить безобразие может только местные жители с активной позицией.

«Активность граждан плюс усилия власти дают результат», — процитировала петрозаводчанка слова главы города Владимира Любарского.