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Уровень смертности от коронавируса в Карелии превысил показатели предыдущей волны

Новости. Общество
13:12, 23 Сентября 2021
фото: © РИА Новости / Илья Питалев

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Четвертая волна коронавируса, начавшаяся в Карелии, привела к росту заболеваемости и уровня смертности.

Об этом заявил сегодня на заседании правительства глава республики Артур Парфенчиков.

«К сожалению, мы видим, что четвертая волна постепенно доходит и до Карелии. Я посмотрел статистику — вчера у нас уже зарегистрировано 180 лиц с коронавирусной инфекцией. Рост достаточно серьезный. В последние недели мы стабильно стояли на 150-160, а иногда даже снижались до 130 заболевших в сутки… Много случаев тяжелых заболеваний и достаточно высокий уровень смертности. Если говорить о соотношении числа заболевших и умерших, он гораздо выше, чем в сложный период ноября, декабря, января, февраля», — сказал губернатор.

Он назвал одну из причин роста заболеваемости.

«Достаточно спокойные времена августа, первой половины сентября несколько усыпили осторожность наших граждан… Мы видим, что уровень вакцинации в сутки упал по сравнению с июлем месяцем практически в 3 раза», — пояснил Парфенчиков.

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Комментарии

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User
2021-09-23 14:13:59
Число побед над болячкой превысило число побед и выводов войск в Сирии.
asusls
2021-09-23 13:42:44
Ну сколько уже можно эти новости постить.
Димон
2021-09-23 13:37:18
Типа пора и ограничения вводить , да и с оппозицией кинутой на выборах разбираться , КПРФ вообще распоясалась .
Саныч
2021-09-23 13:17:05
Да и выборы прошли.
Вася
2021-09-23 13:15:45
А Скабаева целый год говорила в телевизоре,что типа весь Мир вылечим.
Гость
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