Уровень смертности от коронавируса в Карелии превысил показатели предыдущей волны

Четвертая волна коронавируса, начавшаяся в Карелии, привела к росту заболеваемости и уровня смертности.

Об этом заявил сегодня на заседании правительства глава республики Артур Парфенчиков.

«К сожалению, мы видим, что четвертая волна постепенно доходит и до Карелии. Я посмотрел статистику — вчера у нас уже зарегистрировано 180 лиц с коронавирусной инфекцией. Рост достаточно серьезный. В последние недели мы стабильно стояли на 150-160, а иногда даже снижались до 130 заболевших в сутки… Много случаев тяжелых заболеваний и достаточно высокий уровень смертности. Если говорить о соотношении числа заболевших и умерших, он гораздо выше, чем в сложный период ноября, декабря, января, февраля», — сказал губернатор.

Он назвал одну из причин роста заболеваемости.

«Достаточно спокойные времена августа, первой половины сентября несколько усыпили осторожность наших граждан… Мы видим, что уровень вакцинации в сутки упал по сравнению с июлем месяцем практически в 3 раза», — пояснил Парфенчиков.