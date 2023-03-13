Уровень заболеваемости COVID-19 в Карелии за неделю упал на 15%

По сравнению с прошлой неделей в Карелии отмечается снижение заболеваемости коронавирусом на 15,4%.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, за минувшие семь дней в республике зафиксировали 844 случая заболевания COVID-19.



По сравнению с прошлой неделей отмечается снижение на 15,4% во всех возрастных группах.



В республике средний показатель тестирования в неделю составляет 82,1 на 100 тысяч населения, отметили в Роспотребнадзоре.