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Уровень заболеваемости коронавирусом в Карелии более чем в 2 раза превышает среднероссийский

Новости. Общество
09:30, 12 Сентября 2021
фото: © Сергей Бобылев / ТАСС

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Несмотря на снижение заболеваемости коронавирусом в Карелии, ее уровень более чем 2 раза превышает среднероссийский показатель.

Об этом говорят данные о ситуации с пандемией, опубликованные на странице главы Минздрава республики Михаила Охлопкова Вконтакте.

По состоянию на 12 сентября, число инфицированных в Карелии составило 10261,7 на 100 тыс. населения. В среднем по России этот показатель не превысил 4872.

За минувшие сутки в Карелии заразился 141 человек — на 2 меньше, чем днем ранее. Также сократилось и количество госпитализированных. В результате, общее число находящихся в стационарах с диагнозом COVID-19 уменьшилось до 595 пациентов.

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Комментарии

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stranger
2021-09-12 10:45:08
Иммунитет напрямую зависит от качества и рациона питания. А так арбуза откушал и вируса не надо.
Чёрствый
2021-09-12 10:28:35
Да уж!
Олечка
2021-09-12 09:54:09
Так ещё недельку людей в холодных квартирах подержите,не включая отопление, так может и в "лидеры"вырвется!?!?!
Раньше думала что слова "страна дураков" только в сказках бывают!?!?!
Саныч
2021-09-12 10:39:44
Олечка, как связаны ковид и холод?
Гость
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