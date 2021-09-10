Уровень заболеваемости коронавирусом в Карелии более чем в 2 раза превышает среднероссийский

Несмотря на снижение заболеваемости коронавирусом в Карелии, ее уровень более чем 2 раза превышает среднероссийский показатель.

Об этом говорят данные о ситуации с пандемией, опубликованные на странице главы Минздрава республики Михаила Охлопкова Вконтакте.

По состоянию на 12 сентября, число инфицированных в Карелии составило 10261,7 на 100 тыс. населения. В среднем по России этот показатель не превысил 4872.

За минувшие сутки в Карелии заразился 141 человек — на 2 меньше, чем днем ранее. Также сократилось и количество госпитализированных. В результате, общее число находящихся в стационарах с диагнозом COVID-19 уменьшилось до 595 пациентов.