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Уровень заболеваемости ОРВИ в Карелии на треть превысил эпидемиологический порог

Новости. Общество
14:18, 13 Сентября 2021
фото: © fizkes / Shutterstock / FOTODOM

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Средний уровень заболевания превышен во всех районах республики, в некоторых — более чем в три раза, сообщили в Роспотребнадзоре Карелии.

Уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями во всех районах Карелии превышает среднемногонедельный уровень. Более чем в три раза превышен средний уровень заболеваемости в Пряжинском и Калевальском районах, более чем в два раза — в Беломорском, Кондопожском и Лахденпохском.

В целом по Карелии уровень заболеваемости ОРВИ превысил эпидемиологический порог более чем на 33%. Основное превышение уровня наблюдается в возрастной группе 15 лет и старше. Всего в республике за прошлую неделю было зарегистрировано 4580 случаев заболевания ОРВИ.

По сравнению с предыдущей неделей в Карелии наблюдается рост заболеваемости почти в полтора раза.

В Петрозаводске за прошедшую неделю было зарегистрировано 1939 случаев заболевания ОРВИ. Эпидемиологический порог превышен более чем в полтора раза, при этом основной рост заболеваемости дала возрастная группа 15 лет и старше.

По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость ОРВИ выросла почти на 28%.

При обследовании больных был выявлен один случай риновируса, вирусы гриппа обнаружены не были.

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