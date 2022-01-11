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Уровень заболеваемости ОРВИ в Карелии снизился почти на 60%

Новости. Общество
11:58, 12 Января 2022
фото: © ТАСС / Донат Сорокин

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За первую неделю нового года в республике зарегистрировано 4125 случаев заболевания ОРВИ и гриппом, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Карелии.

По сравнению с предыдущей неделей отмечается снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом среди совокупного населения на 57,8%. Так, за минувшую неделю по республике зарегистрировано 4125 случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом. Показатель заболеваемости составляет 66,7 на 10 тыс. населения. Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом выше эпидемического порога на 29,1%. Самая высокая заболеваемость отмечается в возрасте 0-2 года, 3-6 лет – 218,4 и 192,4 на 10 тыс. населения соответственно.

В Петрозаводске за неделю зарегистрировано 2665 случая заболевания ОРВИ. Показатель заболеваемости 94,8 на 10 тыс. населения, что выше эпидемического порога на 7,2%.

За прошедшую неделю при лабораторном мониторинге за циркуляцией ОРВИ выделены вирусы гриппа (АH3N2).

В больницы с диагнозом ОРВИ госпитализировали 6 человек.

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Комментарии

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КИР
2022-01-12 12:09:20
Ничто так не помогает против гриппа как хорошая выпивка.))
Гость
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