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Новости. Общество
09:30, 03 Октября 2019
фото: arhcity.ru / Администрация Архангельска

Уроженец Карелии, чье имя занесено в энциклопедию "Лучшие люди России", умер в Архангельске

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Скончался почетный гражданин Архангельска Геннадий Попов.

Историк-краевед, основатель музея Архангельского мореходного училища им. капитана В. И. Воронина капитан 2 ранга Геннадий Павлович Попов ушел из жизни, пишут "Невские новости".

"Наш город понес невосполнимую утрату. Сейчас сложно представить себе, как без мудрого, интеллигентного слова Геннадия Павловича будут обсуждаться многие вопросы развития Архангельска. Мы запомним его улыбчивым, внимательным, глубоко мыслящим и неравнодушным человеком, который пользуется заслуженным уважением в городе", - отметил глава Архангельска Игорь Годзиш.

Уроженец Карелии Попов Геннадий Павлович скончался в возрасте 90 лет. Его имя внесено в энциклопедии "Лучшие люди России". За свою жизнь он получил звание Заслуженного работник культуры РСФСР, Почетного работника морского флота, Почетного доктора Поморского государственного университета имени М.В. Ломоносова и Почетного гражданина Архангельска.

Геннадий Попов окончил техникум железнодорожного транспорта в Ленинграде и штурманский факультет Североморского высшего военно-морского училища в Архангельске. Девять лет служил на миноносцах Северного Флота. С 1965 года преподавал в Архангельском мореходном училище им. В. И. Воронина. С1971 года руководил основанным музеем истории учебного заведения. Является автором десятков статей на тему истории Архангельского Севера.

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