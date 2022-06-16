Уроженец Карелии сыграл одну из ролей в новом российском сериале (ФОТО)

Евгений Терских, учившийся в Петрозаводске и работавший в Национальном театре Карелии, получил роль в российском сериале на НТВ.

Уроженец Карелии Евгений Терских сыграл одну из ролей в новом российском криминальном сериале «Акула», вышедшем на телеканале НТВ.

Об этом «Столице на Онего» рассказала его одноклассница, учившаяся с ним в школе № 3 Петрозаводска и узнавшая Евгения в одном из героев сериала.

Как пишут на сайте Кино-Театр.ру, Евгений Терских в 2002 году окончил Петрозаводскую государственную консерваторию, после чего работал в Национальном театре Республики Карелия. В 2006-2009 работал в Рижском русском театре. В настоящее время Евгений является актёром Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина.