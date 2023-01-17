Уроженец поселка на севере Карелии погиб во время спецоперации

Уроженец Калевалы Юрий Целищев погиб в ходе специальной военной операции.
Как сообщается в официальном паблике властей Калевальского района, во время СВО погиб уроженец райцентра Юрий Целищев.
«Выражаем соболезнования Целищевым Людмиле Ивановне и Виктору Борисовичу в связи с гибелью сына Юрия, уроженца посёлка Калевала, в зоне специальной военной операции.
Для родителей потеря ребенка невосполнима. Крепитесь», - говорится в сообщении.
Напомним, в среду, 25 января, в поселке Попов Порог Сегежского района почтили память Дмитрия Можейко, погибшего во время спецоперации.
Указом президента доброволец посмертно удостоен Ордена Мужества. Награду вручили матери и жене Можейко.
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