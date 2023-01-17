Орден Мужества передали семье жителя Карелии, погибшего в зоне СВО

Награду вручили матери и жене погибшего добровольца, сообщил глава Карелии.

В среду, 25 января, в поселке Попов Порог Сегежского района почтили память Дмитрия Можейко, погибшего во время спецоперации. Указом президента доброволец посмертно удостоен Ордена Мужества. Награду вручили матери и жене Можейко.



Об этом на своей странице в соцсети написал глава Карелии Артур Парфенчиков. По его словам, в память о земляке на здании местной школы установили мемориальную доску.



«Именно таким – добрым, открытым, улыбчивым – Дмитрий останется в сердцах близких, друзей, одноклассников и всех, кто его знал», - написал Парфенчиков.



