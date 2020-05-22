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Уроженка Карелии, депутат Госдумы Оксана Пушкина рассказала, как болела COVID-19

Новости. Общество
09:00, 23 Мая 2020
фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
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Депутат и телеведущая Оксана Пушкина рассказала о своей борьбе с коронавирусной инфекцией.

Оксана Пушкина в интервью "Парламентской газете" сообщила, что заразилась коронавирусом, занимаясь волонтёрской деятельностью. 

"Думаю, что подцепила вирус, передавая "защиту" для врачей или продукты — своим избирателям", - пояснила она.

Пушкина также сообщила о симптомах заболевания, которые она обнаружила у себя.

"С первых дней заболевания у меня появился конъюнктивит — это очень неприятное ощущение в глазах. Ещё был насморк, я подкашливала. Температуры не было, но при этом очень болела кожа, как при гриппе. Из наиболее характерных симптомов — полная потеря обоняния и слабость, но в меньшей степени", - рассказала Оксана Пушкина. 

По признанию депутата, лечение от коронавируса нанесло существенный удар по ее здоровью. Пушкина заявила, что организму потребуется время на реабилитацию.

"В течение двух недель мне ставили капельницы, давали противовирусные препараты, кололи антикоагулянты (препараты, разжижающие кровь и снижающие риск тромбозов. — ред.) и очень серьёзные антибиотики. Безусловно, это лечение —  мощный удар по организму. Надеюсь, что обойдётся без серьёзных последствий для моего здоровья. Но в любом случае после стационара необходима реабилитация", - сказала она

Пушкина заявила, что выписывается, затем будет соблюдать режим самоизоляции, после чего планирует сдать финальный тест.

"Потом сдаю третий тест на коронавирус (два отрицательных у меня уже есть), и если он будет отрицательным, то сразу помчусь на работу", - сказала она.

Кроме того, Оксана Пушкина, прошедшая лечение от коронавируса, заявила о необходимости поднимать заработную плату медработникам.

"Побывав в "красной зоне", я точно знаю, что перед голосованием за бюджет, строку "здравоохранение" я будут изучать очень  пристально. Считаю, что необходимо в разы поднимать зарплаты врачам и всему медперсоналу. Когда зарплаты будут высокими, в отрасль наконец пойдут работать мужчины. Сегодня 70 процентов работников здравоохранения — это женщины. И  в то же время после спада  распространения инфекции медицинскому и научному сообществу, по моему мнению, необходимо проделать серьёзную домашнюю работу над ошибками", - заключила Пушкина.

О том, что у Оксаны Пушкиной обнаружили коронавирусную инфекцию, стало известно в середине мая.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-05-23 10:24:59
Америка для неё вторая родная страна. Сама сказала, никто за язык не тянул. Тьфу на неё как и на Роднину. Обе хотят свалить в Штаты.
Paco
2020-05-23 09:06:09
Видимо, это будет цикл статей про последние события в жизни важного человека - депутата ГосДумы Оксаны Пушкиной... Следующую статью ждать под названием "Оксана Пушкина рассказала, как лечилась от коронавируса"? Не совсем ясно - это Столица так любит Оксану, или это Оксана так любит дешевенький (со скидоном) ПиАр?
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