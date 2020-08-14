Уроженка Карелии, депутат Госдумы Оксана Пушкина за год заработала более 5,3 млн рублей

На сайте Госдумы появились декларации депутатов Госдумы за прошлый год.

Родившаяся в Карелии заместитель председателя комитета Государственной Думы Оксана Пушкина за 2019 год задекларировала доход почти в 5,4 млн рублей.

А за 2018 год депутат заработала менее 4,7 млн рублей.

Как и в позапрошлом году, в собственности у Оксаны Пушкиной квартиры площадью 144, 7 кв м, машиноместо площадью 12,2 кв м и легковой автомобиль Mercedes-Benz CL 500.

Напомним, депутат Госдумы от Карелии Валентина Пивненко отчиталась о доходах за 2019 год.