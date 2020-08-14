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Уроженка Карелии, депутат Госдумы Оксана Пушкина за год заработала более 5,3 млн рублей

Новости. Общество
12:16, 15 Августа 2020
фото: © instagram.com/opushkina
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На сайте Госдумы появились декларации депутатов Госдумы за прошлый год.

Родившаяся в Карелии заместитель председателя комитета Государственной Думы Оксана Пушкина за 2019 год задекларировала доход почти в 5,4 млн рублей.

А за 2018 год депутат заработала менее 4,7 млн рублей.

Как и в позапрошлом году, в собственности у Оксаны Пушкиной квартиры площадью 144, 7 кв м, машиноместо площадью 12,2 кв м и легковой автомобиль Mercedes-Benz CL 500.

Напомним, депутат Госдумы от Карелии Валентина Пивненко отчиталась о доходах за 2019 год.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-08-15 12:48:16
Пофиг. Имеет конституционное право
Mike
2020-08-15 12:43:37
Неплохо устроилась...а толку от ее работы ноль
Гость
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