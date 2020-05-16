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Уроженка Петрозаводска, жена бразильского футболиста, выложила в Сеть откровенный снимок (ФОТО)

Новости. Общество
10:06, 17 Мая 2020
фото: © instagram.com/dorozhko
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Екатерина Дорожко из Карелии порадовала подписчиков архивным фото.

Модель из Петрозаводска Екатерина Дорожко, вышедшая замуж за известного бразильского футболиста Луиса Адриано, выложила в Instagram откровенный снимок. 

Напомним, о романе Екатерины и Луиса стало известно в мае. Футболист перестал скрывать возлюбленную и подарил ей на день рождения автомобиль Porsche. Ради нее он ушел от жены с тремя детьми. Влюбленные обвенчались. Сейчас супруги проживают в Бразилии. Ранее Луис Адриано выступал за "Спартак", с 2017 по 2019 год. В конце июля он перешел в бразильский "Палмейрас".

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