Уроженца Карелии задержали в Италии по делу о заказном убийстве женщины

В Италии арестован и ожидает экстрадиции уроженец Карелии, бизнесмен из Санкт-Петербурга Игорь Тупальский, обвиняемый в организации убийства бизнес-партнера.

Предприниматель Игорь Тупальский скрывался от правосудия в Венеции. После бегства из России бывший глава компании "Размах" поселился в северной Италии, пишет "Фонтанка".

Как сообщалось ранее, уроженца Карелии 46-летнего Игоря Тупальского в федеральный розыск объявили 4 года назад, после того, как он несколько раз не пришел на судебные заседания. После его поисками занялся Интерпол.

В конце 90-х годов Игорь Тупальский основал первую компанию на рынке Петербурга, которая специализируется на демонтажных работах. В то же время Оксана Леднёва, супруга высокопоставленного чиновника из Минприроды контролировала крупный бизнес по размещению бытовых и строительных отходов на территории Ленобласти.

Ее убили летом 2005 года в Выборгском районе Ленобласти. Автомобиль остановили неизвестные в милицейской форме и четырежды выстрелили женщине в грудь и в голову. По версии следствия, убийство заказал глава группы компаний "Размах" Игорь Тупальский.

Якобы он задолжал Ледневой крупную сумму денег. В эту версию не верит главный редактор он-лайн издания "Канонер" Дмитрий Ратников, который долгое время сотрудничал с Тупальским. Исполнителем убийства Оксаны Ледневой суд назвал призёра Кубка Москвы по пауэрлифтингу Дениса Смелкова. Он стал сотрудничать со следствием, его дело слушали в особом порядке и приговорили к тюрьме на 12 лет.

Следственное управления СК по Ленобласти сообщило, что на данный момент слушания по делу об убийстве Оксаны Ледневой приостановили.