Ущерб от действий дистанционных мошенников в Карелии с начала года превысил 3 миллиона рублей

С начала года в органах внутренних дел республики возбуждено более 120 уголовных дел по фактам дистанционного мошенничества, сообщили в МВД Карелии.

С начала года наибольший общий ущерб от действий дистанционных мошенников зафиксирован в Петрозаводске – 1 567 890 рублей. Однако пострадавшие от мошеннических действий есть практически в каждом уголке республики.

Например, в конце января в полицию Сегежского района обратилась 75-летняя местная жительница. Она сообщила, что лишилась 95 тыс. рублей. Пенсионерка пояснила, что с ней на связь вышел якобы сотрудник службы безопасности банка. Звонивший предупредил заявительницу о том, что неизвестные пытаются взять на её имя кредит. "Работник" финансовой организации заявил, что это дело рук аферистов. А затем, в целях безопасности, порекомендовал женщине обналичить все её сбережения и перевести их на другой, "безопасный" счёт. Что пенсионерка и сделала.

Эта "классическая" схема обмана по-прежнему остаётся одной из наиболее популярных у аферистов. В похожей ситуации оказалась 68-летняя жительница Сортавальского района. Пообщавшись с лжесотрудником службы безопасности банка, она обналичила деньги со своих кредитных карт и перевела неизвестным 61 500 рублей. В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Проводят проверку по факту мошенничества и полицейские Медвежьегорского района. Заявительница – 56-летняя местная жительница сообщила стражам порядка, что лишилась 14 175 рублей. Женщина рассказала, что вступила в диалог с "работником службы безопасности банка". Лжеспециалист сообщил о том, что с её карты злоумышленники пытаются списать крупную сумму денег, и порекомендовал застраховать накопления. Заявительница согласилась. Тогда псевдосотрудник попросил сообщить женщину реквизиты её банковской карты, а также секретный код из СМС. После чего все сбережения жительницы Медвежьегорского района были списаны.