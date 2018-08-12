Ушел из дома в шлепках и не вернулся – в Карелии пропал мужчина

По теме
Загрузка...
В Карелии разыскивается мужчина, который ушел из дома в деревне Мансила 8 августа и до сих пор не вернулся.
В группе "Поиск людей в Карелии" объявлен розыск пропавшего без вести жителя деревни Мансила Питкярантского района Максима Е, 1986 года рождения.
Как стало известно, 8 августа он ушел из дома и не вернулся.
Был одет в джинсовую куртку, футболку и спортивки. На ногах шлепки. С собой поясная сумочка.
Всех лиц, располагающих какой-либо информацией о месте нахождения разыскиваемого, просьба сообщить в по телефону +79219465351.
По теме
Выбор читателей
09.08.2018, 10:43
05.08.2018, 08:40
08.08.2018, 10:55
07.08.2018, 15:05
10.08.2018, 11:44
10.08.2018, 10:00
Аналитика
10.08.2018 12:00
Капитал
Минэк Карелии представил программу социально-экономического прогноза республики до 2021 года.
09.08.2018 10:09
07.08.2018 13:09
31.07.2018 10:32
Чтиво
08.08.2018 10:55
Без политики
В погоне за новейшими методами лечения, модными диетами многие забывают о самых базовых потребностях, заложенных самой природой для правильной работы организма.
03.08.2018 12:21
30.07.2018 11:24
26.07.2018 12:09
Медиа
11.08.2018 10:40
Опрос
Где нужно установить памятник ювелиру Фаберже Михаилу Перхину?
Комментарии