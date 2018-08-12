Ушел из дома в шлепках и не вернулся – в Карелии пропал мужчина

В Карелии разыскивается мужчина, который ушел из дома в деревне Мансила 8 августа и до сих пор не вернулся.

В группе "Поиск людей в Карелии" объявлен розыск пропавшего без вести жителя деревни Мансила Питкярантского района Максима Е, 1986 года рождения.

Как стало известно, 8 августа он ушел из дома и не вернулся.

Был одет в джинсовую куртку, футболку и спортивки. На ногах шлепки. С собой поясная сумочка.

Всех лиц, располагающих какой-либо информацией о месте нахождения разыскиваемого, просьба сообщить в по телефону +79219465351.