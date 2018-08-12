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Новости. Общество
10:28, 12 Августа 2018

Ушел из дома в шлепках и не вернулся – в Карелии пропал мужчина

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В Карелии разыскивается мужчина, который ушел из дома в деревне Мансила 8 августа и до сих пор не вернулся.

В группе "Поиск людей в Карелии" объявлен розыск пропавшего без вести жителя деревни Мансила Питкярантского района Максима Е, 1986 года рождения.

Как стало известно, 8 августа он ушел из дома и не вернулся. 

Был одет в джинсовую куртку, футболку и спортивки. На ногах шлепки. С собой поясная сумочка.

Всех лиц, располагающих какой-либо информацией о месте нахождения разыскиваемого, просьба сообщить в по телефону +79219465351.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Изя
2018-08-12 11:26:06
Если в белых тапках , то искать не стоит .
Саныч
2018-08-12 10:36:56
Ушлепал в туман. Протрезвеет-вернется.
кир
2018-08-12 11:04:35
Саныч, твои слова да богу в уши. Симпатичный, открытый и доверчивый по фото. "Друзья" этим пользуются.
Гость
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