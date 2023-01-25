Ушел из жизни старший государственный охотинспектор Минприроды Карелии

Геннадий Грищенко, более 30 лет посвятивший сохранению охотничьих ресурсов Карелии, скончался накануне.

Об этом сообщили в Минприроды Карелии.

Геннадий Викторович Грищенко участвовал в профилактических патрульных рейдах на охотничьих угодьях, реагировал на обращения, связанные с выходом диких животных к жилью, организовывал охоту, а также занимался мониторингом охотничьих ресурсов на вверенных районах. Всего сохранению, сбережению и использованию охотничьих ресурсов Карелии Геннадий Грищенко посвятил более 30 лет, с 2017 года отвечал за Питкярантский и Пряжинский районы.

За многолетний добросовестный труд Геннадий Грищенко был неоднократно награжден, в том числе в 2022 году Почетной грамотой Минприроды России.

«Геннадий Викторович был принципиален и требователен к охотпользователям. Настоящий профессионал своего дела, он обладал глубокими и всесторонними знаниями в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов и пользовался заслуженным авторитетом среди коллег. Благодарность и Светлая память о Геннадии Викторовиче навсегда сохранится в сердцах тех, кто работал вместе с ним, знал и уважал его. Соболезнуем родным и близким», — написали в Минприроды республики.