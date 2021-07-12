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Ушел из жизни заслуженный работник культуры Карелии, художник и педагог Сергей Квасников

Новости. Общество
09:04, 13 Июля 2021
фото: © Минкультуры Карелии

Сергея Андреевича Квасникова не стало 10 июля, сообщили в Минкультуры Карелии.

Сергей Андреевич Квасников – заслуженный работник культуры Республики Карелия, член творческого союза художников Республики Карелия, преподаватель Детской художественной школы им. Л. Ланкинена в Костомукше.

Сергей Андреевич родился в Карелии, в поселке Ладва. В 1979 году окончил Петрозаводское училище № 2 по специальности «Преподаватель черчения и рисования», в 1989 году – историко-филологический факультет Петрозаводского госуниверситета, получив специальность историка.

Свою преподавательскую деятельность Сергей Квасников начал 1987 году в Суоярви, работая учителем черчения и изобразительного искусства. С 1990 года жил в Костомукше, более тридцати лет работал в художественной школе.

Преподавал рисунок, живопись, композицию, скульптуру. За время работы в школе Сергей Андреевич подготовил и выпустил более 100 учеников. Его ученики являются дипломантами, лауреатами городских, республиканских, всесоюзных, всероссийских и международных конкурсов. Сергей Андреевич занимался творческой деятельностью, был участником городских и республиканских выставок. Оказывал помощь в подготовке городских мероприятий, активно участвовал в профсоюзной деятельности. Он постоянно повышал свое мастерство, пользовался уважением среди коллег, учеников и их родителей.

Министерство культуры Карелии выражает искренние соболезнования семье Сергея Андреевича, его коллегам и ученикам.

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Комментарии

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Беспартийный
2021-07-13 09:54:51
Не знал его, но видно человек хороший был!
Соболезную родным и близким!
Гость
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