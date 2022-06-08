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Ушел из жизни Заслуженный работник ЖКХ России

Новости. Общество
09:18, 28 Июня 2022

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24 июня 2022 года ЖКХ Карелии понесло тяжёлую утрату. На 73 году жизни ушёл из жизни Прилуцкий Сергей Николаевич.

Сергей Николаевич 47 лет своей жизни посвятил энергетике, более 40 лет он был главным инженером городского Предприятия Тепловых сетей.  Его качества, такие как активность, последовательность, целеустремлённость были для нас примером.

Сергей Николаевич был одним из лучших специалистов Республики Карелия в области теплоснабжения. Коммунальная отрасль стала беднее без его знаний, упорства и нескончаемой энергии. Он был принципиальным, решительным руководителем, обладающим огромным опытом работы, практическими знаниями и умением организовывать работу своих подчиненных в любых условиях, при возникновении самых сложных ситуаций. Сергей Николаевич пользовался в коллективе огромным уважением, он воспитал сотни инженеров — ответственных, грамотных специалистов, которые переняли от Мастера лучшие профессиональные качества.

Надежность коммуникаций, безаварийность работы системы теплоснабжения, интересы потребителей — вот что было для Сергея Николаевича главным. Фраза «ну, ты прямо как Прилуцкий!» сегодня является явным комплиментом работнику, беспокоящемуся о резервных вводах в котельных и сетевых сооружениях.

Сергей Николаевич даже в пенсионном возрасте был исключительно работоспособным и никогда не считался с личным временем при выполнении наиболее важных и срочных производственных задач. Список его заслуг перед городом, республикой за десятилетия безупречного труда внушительный, как и список заслуженных наград: в том числе Почетное звание «Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Республики Карелия», Почетное звание «Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации».

В 2020 году Сергея Николаевича наградили медалью «За заслуги перед Республикой Карелия». Он останется в наших сердцах настоящим ГЛАВНЫМ инженером, профессионалом, мудрым советчиком, непревзойденным специалистом.

Прощание с Сергеем Николаевичем состоится 29 июня на ул. Вольной, д. 4 с 10.00 до 11.00. Помним, любим, скорбим.

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