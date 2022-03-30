Ушла из жизни художественный руководитель известного фольклорно-хореографического ансамбля Карелии

Ушла из жизни Наталья Александровна Каширина - художественный руководитель фольклорно-хореографического ансамбля "Кулкусет", почетный работник общего образования Российской Федерации.

Много лет Наталья Александровна Каширина обучала детей танцам в коллективе "Созвездие", а затем решила создать новый фольклорный коллектив.

"Кулкусет" работает в Центре образования и творчества "Петровский дворец", коллектив образован в 2013 году. Он быстро стал известным не только в Карелии, но и по всей России. Дети в нем поют на карельском и русском языках, танцуют, изучают культуру карельского народа.

Министерство культуры Карелии выражает глубокие соболезнования родным и близким Натальи Александровны.