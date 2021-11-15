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Ушла из жизни известный филолог, преподаватель ПетрГУ Лариса Колесова

Новости. Общество
09:00, 18 Декабря 2021
фото: Мария Голубева

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Кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка Института филологии, ведущий специалист в области детской литературы и журналистики умерла на 87 году жизни в Санкт-Петербурге.

По информации ИА «Республика», преподаватель ПетрГУ Лариса Колесова скончалась 17 декабря в Санкт-Петербурге от сердечного приступа. Ведущего специалиста в области детской литературы и журналистики кремируют в Северной столице, а прах доставят в Петрозаводск в январе, где похоронят рядом с мужем.

Лариса Николаевна родилась 25 апреля 1934 года в Ленинграде в семье журналиста. Окончила историко-филологический факультет Петрозаводского университета и аспирантуру при нем. Работала в ПетрГУ с 1965 года.  Лариса Колесова - автор книг и более полусотни статей, посвященных детской литературе и детским журналам. Сегодня ее ученики работают не только в карельских издательствах, на радио и телевидении, газетах, интернет-СМИ, но и в других городах и странах.

В 2021 году Лариса Николаевна получила премию Международной ассоциации детских фондов за вклад в изучение детской литературы, воспитание молодого поколения в духе любви к своей Родине, ее истории. В 2019 году доценту кафедры русского языка Института филологии Петрозаводского государственного университета была объявлена благодарность президента Российской Федерации за заслуги в научной и педагогической деятельности, подготовку высококвалифицированных специалистов.

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