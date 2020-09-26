Ушла из жизни первый детский омбудсмен Карелии Галина Григорьева

Глава Карелии Артур Парфенчиков выразил соболезнования родным известного в республике детского правозащитника, руководителя КРОО "Служба социальной реабилитации и поддержки "Возрождение" Галины Григорьевой.

Глава региона сообщил о смерти первого в Карелии общественного Уполномоченного по правам ребенка. Галине Григорьвой было 73 года.

"Это огромная утрата не только для семьи, родных и близких. Потеря для всех, кому помогла Галина Федоровна, а таких людей немало", - пишет Парфенчиков.

Более 25 лет проработала Галина Григорьева в сфере образования и защиты прав детей. В качестве Уполномоченного по правам ребенка в Карелии разрабатывала модели защиты детства, внедряла эффективные методы работы с родителями, выпустила серию книг по защите прав детей в республике.

По мнению главы Карелии, Галина Федоровна была смелым и энергичным человеком, ярым общественником, она ставила перед собой сложные цели и достигала их, подавала пример другим.

Заслуги Галины Федоровны перед республикой отмечены Почетной грамотой Министерства образования РФ, медалью Ордена "За заслуги перед Отечеством" 2-й степени, нагрудными знаками.