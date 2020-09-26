Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Предприниматель из Петрозаводска рассказал о том, как "помогают малому бизнесу загнуться" 16
Сегодня 09:17
Иномарка сбила 12-летнего мальчика в Петрозаводске 1
Сегодня 09:28
Стела воинской славы в Петрозаводске дала крен (ФОТО) 29
Сегодня 11:04
Ушла из жизни первый детский омбудсмен Карелии Галина Григорьева 2
Сегодня 17:03
Родившейся в самолете девочке подарили пожизненный авиабилет
26.09.2020 20:40

Ушла из жизни первый детский омбудсмен Карелии Галина Григорьева

Новости. Общество
17:03, 27 Сентября 2020
фото: vk.com/deti_karelia_ru
Загрузка...

Глава Карелии Артур Парфенчиков выразил соболезнования родным известного в республике детского правозащитника, руководителя КРОО "Служба социальной реабилитации и поддержки "Возрождение" Галины Григорьевой.

Глава региона сообщил о смерти первого в Карелии общественного Уполномоченного по правам ребенка. Галине Григорьвой было 73 года.

"Это огромная утрата не только для семьи, родных и близких. Потеря для всех, кому помогла Галина Федоровна, а таких людей немало", - пишет Парфенчиков.

Более 25 лет проработала Галина Григорьева в сфере образования и защиты прав детей. В качестве Уполномоченного по правам ребенка в Карелии разрабатывала модели защиты детства, внедряла эффективные методы работы с родителями, выпустила серию книг по защите прав детей в республике.

По мнению главы Карелии, Галина Федоровна была смелым и энергичным человеком, ярым общественником, она ставила перед собой сложные цели и достигала их, подавала пример другим.

Заслуги Галины Федоровны перед республикой отмечены Почетной грамотой Министерства образования РФ, медалью Ордена "За заслуги перед Отечеством" 2-й степени, нагрудными знаками.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-09-27 19:04:02
Не знаю её. Помню из печати, как она и Старшова не заступились, когда арестовали и заключили под стражу мать двоих несовершеннолетних детей Ольгу Залецкую. Красивую и некурящую.
тетка
2020-09-27 19:16:21
кир, молодец, хорошая память и про Залецкую согласна, подло с ней поступили.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.09.2020, 09:28
Скандальная чиновница из Карелии победила в конкурсе красоты (ФОТО, ВИДЕО)
21.09.2020, 10:07
Водитель, совершивший смертельное ДТП в Петрозаводске, сдался полиции (СРОЧНО)
20.09.2020, 13:48
Полиция Петрозаводска назвала данные водителя, возможно, совершившего смертельное ДТП с двумя жертвами
24.09.2020, 10:11
Ночью в Петрозаводске погиб мотоциклист (ВИДЕО)
20.09.2020, 12:08
Водитель, совершивший смертельное ДТП с двумя жертвами в Петрозаводске, продолжает скрываться
25.09.2020, 07:50
Появились новые кадры гибели мотоциклиста в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Аналитика

25.09.2020 09:30
Обществоведение
Льготная ипотека – главное успеть
Почему сейчас оптимальное время для покупки недвижимости в ипотеку.
Соцпакет может оградить от бед 2
24.09.2020 10:15
Нашла коса на камень 4
22.09.2020 16:53
"Лишен бизнеса, карьеры, свободы" 1
21.09.2020 17:14
Градообразующий завод в Карелии "распиливают" на металл? 15
17.09.2020 14:45
Вся аналитика

Чтиво

22.09.2020 14:03
Без политики
"Клиники на Чайкиной": Узнайте, есть ли у вас COVID-19 всего за 30 минут
"Клиники на Чайкиной" представляют новую услугу – экспресс-анализ на антигены COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
Как появился "раб на галерах" и что он "напахал" 14
17.09.2020 11:38
Пять причин посетить магазин "Мегахенд" в Петрозаводске
16.09.2020 14:30
архив чтиво

Медиа

Юноша, повредивший питьевой фонтанчик в сквере Аквамарин, извинился перед петрозаводчанами
04.09.2020 18:28
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»