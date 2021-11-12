Ушла из жизни заслуженный работник культуры Карелии, музыкальный педагог Нина Кайске

Нина Владимировна Кайске, знаменитый музыкальный педагог, скончалась в возрасте 73 лет.

После тяжелой болезни 12 ноября 2021 года в возрасте 73 лет ушла из жизни Нина Владимировна Кайске — заслуженный работник культуры Карелии, преподаватель детской музыкальной школы № 1. Об этом пишет интернет-журнал «Лицей».

Нина Владимировна, преподавая в музыкальной школе № 1, воспитала много замечательных пианистов. Исключительная требовательность педагога была вознаграждена профессионализмом ее учеников.

О времени прощания с Ниной Владимировной Кайске будет известно позже.