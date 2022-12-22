Ушла в отставку глава райцентра в Карелии

Глава Олонецкого городского поселения Ирина Романова покинула пост по собственному желанию.

Об этом сообщили в городском совете депутатов.

Романова была председателем совета и в этом качестве занимала должность главы Олонца.

Нового руководителя также избрали из состава депутатского корпуса. Народные избранники проголосовали за кандидатуру Дениса Васильева.