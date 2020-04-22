Ушуисты Карелии примут участие в общероссийских соревнованиях онлайн

Сборная команда Карелия по ушу покажет свое мастерство на Чемпионате и Первенстве по ушу, которые пройдут онлайн.

С 15 по 20 мая Федерация ушу России впервые проведет Чемпионат и Первенство по ушу на онлайн-платформах – www.competitionbook.com и Facebook.

Цель данных соревнований - поддержание спортивной формы спортсменов и предупреждение утраты профессиональных навыков судей и администраторов в период самоизоляции и повышение их мотивации. Кроме того, чемпионат поможет с комплектованием сборной команды России для участия в "Онлайн-чемпионате Европы по ушу 2020" в июне 2020 года.

Напомним, в феврале этого года спортсмены из Карелии привезли "золото" с международного турнира по ушу.